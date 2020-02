Marrucco: “Perdere Mertens a parametro zero sarebbe un delitto”

L’avvocato Fulvio Marrucco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Cercherei di trattenere Mertens per quello che ha dato e che ancora potrebbe dare, ma ovviamente entra in ballo la volontà del giocatore che penso preferisca stare al Napoli. E’ importantissimo tenerlo anche come futura figura dirigenziale. Perderlo a parametro 0 per strada, sarebbe un delitto. Milik e Zielinski? La campagna trasferimenti di gennaio è stata piena di investimenti a fronte di tante uscite, ritengo che qualcosa hanno in testa per recuperare gli investimenti effettuati. Bisognava adesso uscire da questo momento e subito dopo la partita col Barcellona bisognerà affrontare il discorso rinnovi. La rosa deve essere impostata su 16/17 giocatori, sono curioso di vedere le scelte di Gattuso“.