L’attaccante del Napoli martedì visto nella Capitale: in visita a De Laurentiis oppure…

La Roma si è mossa sotto traccia. Fonseca stravede per un calciatore che a maggio compirà sì 33 anni, ma ancora garantisce gol e giocate con discreta continuità. In una stagione negativa per i partenopei, “Ciro” ha segnato 10 volte, di cui 5 in Champions.

Nato come esterno d’attacco, Sarri l’ha reso un bomber. Potrebbe dunque rivelarsi una straordinaria spalla per Dzeko, aumentando il tasso qualitativo e l’esperienza all’interno di una rosa che ha dimostrato di perdersi con troppa facilità. Mertens è stato avvistato in compagnia di due uomini (sua moglie Katrin non c’era, altro indizio che escluderebbe la gita turistica), amici o forse collaboratori dell’agente Lerby.

Ha pranzato alla trattoria “La Buca di Ripetta”, in una traversa di via del Corso, a pochi passi dallo studio Tonucci che assiste la Roma dal punto di vista legale. Curiosamente, si trovava a soli 3 chilometri sia dagli uffici di De Laurentiis che dall’hotel a Piazza della Repubblica dove hanno alloggiato gli emissari di Friedkin, in città per ultimare la due diligence necessaria alla stesura dei contratti e alle firme per il passaggio di proprietà del club giallorosso.

Il sospetto che non sia stata solo una vacanza è quanto meno legittimo. A maggior ragione perché da Trigoria non hanno mai smentito l’interesse, nonostante uno stipendio considerato troppo alto per il monte ingaggi. Ma considerato il cambio imminente al vertice, potrebbe succedere di tutto. Anche che il magnate texano (di origini californiane) abbia deciso di presentarsi con un grande colpo per riaccendere i sogni di una piazza troppo spesso penalizzata sull’altare delle plusvalenze. Fonte: CdS