Martina Rosucci: “La Florentia? Le vittorie non sono mai scontate”

Sabato scorso pari in Toscana contro la Florentia per la capolista Juventus di Rita Guarino. Il prossimo impegno per le bianconere sarà in Coppa Italia contro l’Empoli Ladies. Attraverso il sito le parole della centrocampista Martina Rosucci. «Sono felice di essere qui, una città speciale per noi, perché abbiamo vinto il nostro primo scudetto. Da allora il livello del calcio femminile è ancora cresciuto, il Mondiale ha dato molta visibilità. Quello contro la Florentia non è un passo falso, perché le vittorie non sono mai scontate. Noi guardiamo avanti, dipende tutto da noi. L’Inter? Il derby d’Italia è una partita speciale, al maschile e al femminile, io ho anche bei ricordi avendo segnato all’andata. Ma prima c’è la Coppa Italia, e noi dobbiamo pensare a un impegno per volta”.

Fonte: foto Juventus.com