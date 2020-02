Demme ha un tifoso speciale che lo segue in ogni partita

Diego Demme ha un tifoso speciale, Vincenzo. Enzo è il suo papà, di origini calabresi, tifosissimo del Napoli, e che lo ha chiamato Diego come Maradona. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che papà Enzo non si perde neppure una partita del figlio, era presente sia al San Paolo con la Juventus, così come al Marassi, dove ha assistito al primo gol di Diego in maglia azzurra. Sia in casa che in trasferta lo sostiene. Fondamentale il suo 3-2 a Marassi per riportarsi in vantaggio e acciuffare una vittoria preziosa per il Napoli.