Ghoulam, niente lista Uefa: l’algerino non se ne meraviglia

Non si è meravigliato di non essere stato inserito nella lista Uefa del Napoli, Ghoulam. Il terzino continua ad allenarsi solo parzialmente in gruppo. È ai box da quattro mesi: il 6 ottobre a Torino l’ultima presenza (in totale appena cinque, tutte in campionato), poi la panchina e a fine mese l’ennesima ricaduta – risentimento muscolare – dalla quale non s’è ancora del tutto ripreso. Intanto ha attraversato il mercato, poteva partire, era a un passo il nuovo terzino (Rodriguez) ma alla fine non è successo nulla, anche perchè la sua volontà pare sia quella di restare a Napoli. Chissà cosa accadrà in futuro. C’è tempo, condizione fisica permettendo, per ricominciare.

CdS