Ultime Lecce – Situazione non semplice per Liverani in vista del San Paolo

Domenica alle ore 15,00 allo stadio San Paolo il Lecce di Liverani affronterà il Napoli per la quarta giornata del girone di ritorno. Per il tecnico dei salentini c’è l’importante rientro dalla squalifica del terzino Dell’Orco. Gabriel e Tachtsidis sono rientrati in sede. Il portiere brasiliano ha svolto un programma di lavoro personalizzato mentre il centrocampista greco è rimasto a riposo per uno stato influenzale. Allenamento differenziato anche per Majer, Meccariello e Shakhov. Assente Farias. Domani pomeriggio allenamento a porte chiuse al Via del Mare.

La Redazione