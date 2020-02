Mertens non ha pensato al mercato, vuole scrivere la storia del Napoli

Dries Mertens è stato cercato da tanti club in questa sessione invernale di mercato, ma era solo concentrato su un obiettivo. Il belga vuole entrare nella storia del Napoli e superare Marek Hamsik nella classifica all-time. Secondo Tuttosport, Dries nonostante sia in scadenza di contratto, non vorrebbe lasciare Napoli e cerca un accordo con la società per il rinnovo. Gli azzurri gli offrono un biennale da 4 milioni a stagione più uno di bonus, lui chiede un triennale di 5 milioni a stagione. Nelle prossime settimane ci sarà la risposta di Dries. La sensazione è che la storia d’amore tra Mertens ed il Napoli potrebbe continuare.