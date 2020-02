Il Lecce prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica al San Paolo, con fischio d’inizio alle ore 15,00, contro il Napoli. Hanno svolto lavoro differenziato: Babacar, Meccariello e Shakov, out per lo stato influenzale Majer, mentre assenti per infortunio Farias, Gabriel e Tatchidis. Domani pomeriggio allenamento a porte chiuse allo stadio Via del Mare.

