I 70 euro di Napoli sono nulla a confronto del Campo Nou

Il prezzo di 70 euro, tutto sommato, si può pure accettare se consideriamo che, vedere il Barça dalla Tribuna Posillipo costerà 250 euro, mentre chi vorrà assistere alla gara di ritorno dal settore più costoso del Camp Nou, la tribuna Vip, dovrà pagare la bellezza di 675 euro. Meglio non parlare, poi, del biglietto per l’esclusivissima player zone, alle spalle delle panchine, dove bazzicano i calciatori indisponibili. Ci saranno pure le poltroncine di pelle umana di fantozziana memoria, una prospettiva privilegiata, un buffet libero con fiumi di Cava – la versione locale dello champagne – e il prelibato jamon pata negra servito a palate. Con un po’ di suerte, poi, ci si potrebbe imbattere anche in Shakira. Eppure il prezzo monstre di 1.750 euro per novanta minuti di gioco, con eventuale appendice di supplementari e rigori, francamente, non pare giustificato. Fonte: CdS