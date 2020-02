Italian Sports Award: Mario Giuffrida su Di Lorenzo e sul rinnovo di Hysaj

A Castellammare la nona edizione degli Italian Sports Award, manifestazione ideata dal giornalista Donato Alfani. Tanti i premi conferiti per l’annata 2018/19. Migliore allenatore Luciano Spalletti, migliore terzino il calciatore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: «È il primo anno per me in una piazza importante come quella di Napoli – dice non senza un pizzico di imbarazzo -, e sono felicissimo di questo premio per il quale non posso che ringraziare i compagni di squadra dello scorso anno. Questa per me è un’annata importante, non so se posso definirla quella della consacrazione, di sicuro sto vivendo qualcosa di indescrivibile con questa maglia». Ad augurarsi una chiamata in Nazionale per l’Europeo il suo procuratore, Mario Giuffrida, anche sul palco degli Awards: «Giovanni merita questo traguardo, è un ragazzo eccezionale che sta facendo benissimo a Napoli». Prima del premio, Giuffrida, come si legge su Il Mattino, si è anche soffermato sul mercato del Napoli e sulla situazione di Hysaj: «Stiamo lavorando al rinnovo, ma ovviamente non è detto che possa restare in azzurro. Ovviamente per me non è facile avere due calciatori di questo livello nello stesso ruolo, ma sono due ragazzi eccezionali prima di tutto, e cercheremo il meglio per ciascuno. Il mercato di gennaio del Napoli? È stato di prospettiva, non credo siano arrivati calciatori realmente in grado di elevare il tasso tecnico della squadra o di togliere il posto a chi era già in rosa». Premio alla carriera anche per l’ex azzurro, Cristian Maggio, protagonista assoluto con il Benevento in serie B: «Stiamo disputando una grande stagione, ma sappiamo bene che sarà difficilissimo fino alla fine»