Gattuso e le ampie scelte di formazione in vista del tour de force

Il successo di Genova contro la Sampdoria ha riacceso le speranze di giocare in Europa per la prossima stagione, distante soli due punti. Ad eccezione di Elmas, assente per squalifica, contro il Lecce, ci sarà l’imbarazzo della scelta. Come riporta il Corriere dello Sport, ci saranno di nuovo a pieno regime, Koulibaly, Maksimovic e Allan, dopo i rispettivi infortuni, oltre che Fabian Ruiz reduce dall’attacco influenzale. Ampie scelte per mister Gattuso, dolci problemi in vista del tour de force. Domenica il Lecce, poi l’Inter in Coppa Italia a San Siro, poi le doppie trasferte in campionato contro Cagliari e Brescia. Infine le partite casalinghe, in Champions League contro il Barcellona e poi il Torino. Avere una vasta scelta sarà importante per puntare al meglio su più fronti e rimettere in sesto una stagione che ad un certo sembrava compromessa.

La Redazione