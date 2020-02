In Samp/Napoli il più veloce è stato Lobotka, poi oscurato da Ranieri!

Stupisce, di Lobotka, la qualità delle giocate ma anche il dinamismo: contro la Sampdoria, in media, è stato il più veloce (7.9 km/h), anche più di Elmas (7.6) o di Insigne (7.3), peculiarità che gli consente d’infilarsi tra le linee con «strappi» vincenti palla al piede. Tanti pregi ma anche qualche difetto da limare, per l’ex Celta Vigo, libero d’inventare, lunedì sera, fino a quando Ranieri non ha spostato Ramirez sulla trequarti. Dopo il gol di Quagliarella, il Napoli s’è abbassato e Lobotka non è riuscito a riemergere, ha perso qualche pallone in uscita vittima del pressing avversario. Per questo, ad inizio ripresa, Gattuso lo ha richiamato in panchina per far entrare Demme, collega di reparto con minor classe ma maggior attitudine alla fase difensiva.