Meluso, ds Lecce: “Obiettivo salvezza, a Napoli servirà il miglior Lecce”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce: “Siamo una neopromossa ed è normale che a livello Nazionale ci siano attenzioni su squadre più blasonate. Abbiamo un grande seguito locale, i nostri tifosi oltre che essere numerosissimi, ci hanno aiutato tantissimo soprattutto nei momenti più difficili. Liverani? Non abbiamo mai messo in discussione il mister. Non so cos’accade nelle altre società dove vengono cambiati gli allenatori, ma da noi Liverani è il nostro valore aggiunto, colui che ci ha fatto vincere due campionati, arrivando fino in Serie A. Siamo sempre stati al suo fianco, senza mai metterlo in discussione. Questa vittoria contro il Torino ci ha dato autostima e più certezze come dirigenti e staff tecnico, ma soprattutto gli innesti se continuano a fare bene e a crescere, possiamo giocarcela con tutti. Il nostro obiettivo è la salvezza, contro il Napoli servirà il miglior Lecce per pensare di strappare un risultato positivo. Vendiamo cara la pelle perché siamo i parenti poveri della Serie A e dobbiamo salvarci con grinta e determinazione. Tappa sicuramente proibitiva, a prescindere dallo stato di forma del Napoli che è in grande ripresa ed ha agito sul mercato in maniera molto intelligente. Ha completato la rosa acquistando Demme che mi piace tantissimo è di grande personalità ed ordine. Gattuso è un allenatore con idee calcistiche che sta portando avanti, ha idee tattiche molto buone e credo che il Napoli sia in buonissime mani. San Paolo pieno? E’ un motivo di orgoglio per noi giocare una partita di questo livello. Stiamo parlando dei massimi campionati del Mondo, ma sicuramente non verremo a fare la gita domenicale”.