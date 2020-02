Un poker all’attacco, ma un azzurro non ha la sufficienza

Bocciatura lieve in attacco, lo spagnolo non raggiunge la sufficienza

Callejon 5,5 Non appariscente. Ha spazio, ma non lo sfrutta come potrebbe. Dà una mano in copertura, ma contro l’Augello del primo potrebbe fare molto più male. Malino nella ripresa.

Mertens (27’ st) 6,5 Dopo l’infortunio, prima gara del 2020 e torna pure al gol. Adesso è a -2 da Hamsik. Può essere un recupero chiave.



Milik7 Segna l’ottavo gol in campionato, aggiunge tanti movimenti preziosi e sfiora almeno due volte la seconda rete personale. Di testa le prende quasi tutte.



Insigne 6,5 Davanti allo sguardo del ct Mancini, gioca con personalità e “provoca” il 3-2. Qualche errore lo fa, ma è vivo, lotta e dà qualità.