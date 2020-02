Il vice di Gattuso, Riccio: “La gestione della gara non mi ha convinto”

Riccio ha chiesto ai suoi anche di fare qualche passo in avanti: «La gestione della gara non mi ha convinto. Il risultato lo avevamo in pugno e lo abbiamo messo in bilico noi perché ci siamo allungati dopo il 2-1 di Quagliarella: loro hanno trovato fiducia e noi l’abbiamo perduta. Ci sono momenti in cui bisogna sacrificarsi e soffrire senza perdere la testa. Per fortuna che in questo spogliatoio abbiamo ragazzi che hanno qualità e possono dominare a lungo le gare. L’importante però è stare sempre concentrati, difendersi in maniera attenta, magari tenendo il pallone, una cosa che possiamo fare. E poi è obbligatorio crescere nella pressione alta e in fase difensiva sulle palle alte».

Fonte: CdS