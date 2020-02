RINNOVI – Maksimovic, Luperto, Hysaj e Allan, vicini al sì

Il Napoli non pensa solo a comprare, il club ha speso di più di tutte in serie A, con gli arrivi di Demme, Lobotka e Politano a Gennaio, Rrahamani e Petagna a Giugno, ma anche di effettuare i rinnovi. Le situazioni più vicine alla soluzione positive sono quelle di: Maksimovic, Luperto, Hysaj e Allan. Se per il serbo e il ragazzo classe ’96 ci siamo per il sì definitivo, cresce l’ottimismo per il terzino albanese che stava per andare via nelle settimane scorse. Infine su Allan, un anno fa di questi tempi stava per firmare con il Psg un contratto milionario, ma alla fine non se ne fece nulla. Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe esserci anche per lui il tanto atteso rinnovo. Infine su Zielinski e Milik c’è da risolvere il nodo della clausola.

La Redazione