MERCATO – Ottimismo in casa Napoli per un altro affare con l’Hellas Verona

Il mercato non si ferma mai, anche quando è scoccato il gong del 31 Gennaio, perchè il Napoli ha ancora diverse trattative in ballo. Su tutte quella con l’Hellas Verona, sarebbe il secondo dopo Rrahamani, ovvero Kumbulla. Il difensore classe 2000 di origini albanesi, ha mostrato entusiasmo per il progetto azzurro, anche se la concorrenza non manca. Prima della fine della sessione invernale l’incontro del d.s. Giuntoli con i suoi agenti e i continui contatti al telefono, rendono la società di De Laurentiis fiduciosa di portarlo a casa. Ovviamente in 5 mesi le tentazioni restano, ma secondo il Corriere dello Sport, Kumbulla potrebbe vestire la maglia del Napoli.

La Redazione