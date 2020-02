Mister Ranieri: «Con il Napoli si pagano gli errori»

Poteva essere una serata magica, resterà alla Sampdoria soltanto il senso di rabbia per una ghiotta occasione scivolata tra le mani proprio sul rettilineo finale: «Abbiamo giocato contro un buonissimo Napoli. Non dico che ci ha sorpreso all’inizio, anche se i due gol lo farebbero pensare, ma sono stati bravi loro. Passando al 4-3-1-2 abbiamo ripreso in tutto e per tutto la partita. Nella ripresa abbiamo fatto molto noi e meno loro. Poi alla fine se fai degli errori ci sono dei giocatori che te la fanno pagare, quindi complimenti al Napoli. Abbiamo dimostrato però di essere vivi altrimenti non avremmo fatto una prestazione del genere», ha detto il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri che poi aggiunge sulla sostituzione dall’infortunato Fabio Quagliarella che era stato protagonista di una gara sontuosa: «Sia lui che Ramirez sono di qualità, quando mancano scende il livello. Avevano fatto grandi cose, ma sono stato costretto ancora una volta a fare dei cambi per infortuni. Adesso andiamo a Torino con lo stesso spirito di sempre».

Nel riscaldamento ma anche durante la partita brutta pagina con i ripetuti cori di discriminazione territoriale, scanditi dalla Gradinata Sud, nei confronti della squadra di Rino Gattuso. «Chiedo scusa ai tifosi napoletani. I sampdoriani sono bravi, ma evidentemente si sono sfogati così perché forse erano arrabbiati con l’arbitro», ha detto ancora il mister doriano.