Champions ed EL: “nuove” liste Uefa post mercato di riparazione

La chiusura del mercato di riparazione “cambia” le liste Uefa. Ieri sera a mezzanotte è scaduto il termine per presentare quelle relative alla fase ad eliminazione diretta di Champions ed Europa League. Come da regolamento è stato possibile cambiare fino a tre giocatori. Gli acquisti di gennaio sono liberamente impiegabili, grazie alle nuove regole, anche se hanno già disputato una competizione europea con un’altra maglia. Per la Juventus c’ è il rientro in lista di Giorgio Chiellini, a cui cede il posto Demiral, ora finito lui ko. Nel Napoli le novità arrivano dal mercato, con Demme, Lobotka e Politano. Anche l’Atalanta cala il suo tris di acquisti: Czyborra, Tameze e Caldara. In Europa League, per l’Inter, Eriksen, Young e Moses in lista, fuori Politano e Lazaro, ceduti, e l’infortunato Asamoah. Per la Roma entrano Carels Perez e Villar, due volti nuovi di gennaio, escono Zaniolo (infortunato) e Florenzi, ceduto.

CdS