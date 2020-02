SKY – Ranieri: “Un ottimo Napoli che, se sbagli, ti punisce”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, commenta la gara di Marassi ai microfoni Sky: “Abbiamo giocato contro un ottimo Napoli, abbiamo ripreso la partita dopo un inizio in cui ho dovuto cambiare il sistema di gioco. Il secondo tempo è stato fatto molto bene, ma poi, nel momento in cui commetti degli errori, vieni giustamente punito, perchè loro hanno giocatoti bravi e gli vanno fatto i complimenti, Certo, nel momento in cui sono costretto a perdere gente come Quagliarella e Ramirez il tasso tecnico della mia squadra cala. Prendere gol all’ inizio significa che l’approccio è sbagliato, che non entriamo con il piglio giusto, fortunatamente ciò non persiste per l’intera gara, ma non va comunque bene”