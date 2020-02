Serie B: All’Adriatico il Pescara soffre ma in extremis conquista la vittoria

Lunedì 3 febbraio ore 21:00

Pescara-Cosenza 2-1 Asencio (C) 53′, Zappa (P) 69′, Bocic (P) 94′

PESCARA (4-3-3): Fiorillo, Zappa, Drudi, Scognamiglio, Palmiero, Melegoni (Crecco 46′), Memushaj, Del Grosso (Kastanos 65′), Bettella, Galano, Maniero (Bocic 84′). A disposizione: Alastra, Marafini, Elizalde, Masciangelo, Mane, Bruno, Clemenza, Crecco, Kastanos, Borrelli, Pavone, Bocic. Allenatore: Legrottaglie.

COSENZA (3-5-2): Perina, Idda, Anibal, Monaco, Casasola, D’Orazio (Lazaar 71′), Sciaudone, Prezioso (Broh 78′), Kanoute, Asencio, Reviere (Pierini 32′). A disposizione: Saracco, Schiavi, Corsi, Bittante, Lazaar, Bahlouli, Broh, Pierini, Carretta, Baez. Allenatore: Braglia.

Arbitro: Rapuano.

Ammoniti: Kanoute (C) 3′, Drudi (P) 34′, Scognamiglio (P) 40′, Palmiero (P) 45’+1′, Prezioso (C) 55′, Perina (C) 89′, Bocic (P) 96′.

Espulsi: Palmiero (P) 45’+2′, Sciaudone (C) 57′, Kanoute (C) 97′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 8′.

Primo tempo. Il primo pericolo arriva al 7′ col tentativo di Memushaj dall’interno dell’area piccola ma dopo un batti e ribatti Perina blocca la sfera, passano 5 minuti e i calabresi cercano il goal con Riviere che solo davanti al portiere calcia sul fondo di un soffio. Al 27′ Casasola vede e serve D’Orazio che calcia a botta sicura ma Fiorillo con un intervento prodigioso sventa la minaccia, nel finale di tempo Pescara in 10 per l’espulsione di Palmiero che riceve ils econdo giallo dopo un fallo su Sciaudone così al duplice fischio si va a riposo in parità.

Secondo tempo. Nella ripresa i rossoblu sbloccano il punteggio con Asencio che di testa anticipa tutti e sfrutta il perfetto cross di Prezioso, al 57′ l’arbitro ristabilisce la parità numeri espellendo Sciaudone per un intervento da dietro su maniero. I pescaresi reagiscono al minuto 69 col siluro di Zappa che trafigge Perina sul cross col contagiri di Crecco, al 75′ Crecco calcia al volo col piatto destro sfiorando il palo. Nel finale l’arbitro assegna un calcio di rigore al Pescara ma Perina ipnotizza Galano respingendo la sfera, sul capovolgimento di fronte Asencio entra in area e calcia centrando il palo. Nel recupero Bocic riceve palla solo davanti al portiere a cn un tiro a fil di palo completa la rimonta pescarese per il definitivo 2-2 che chiude la ocntesa.

Classifica provvisoria

Benevento 51-Pordenone 35-Crotone 34-Frosinone 34-Salernitana 33-Cittadella 33-Perugia 33-Pescara 32-Spezia 31*-Entella 31-Chievo 30-Ascoli 30-Pisa 29-Juve Stabia 28-Venezia 27-Empoli 27-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 13

*Una gara da recuperare l’11 febbraio alle ore 21:00