SKY – Riccio (vice Gattuso): “Champions? Aspettiamo il Lecce!”

Ai microfoni Sky interviene il vice allenatore del Napoli, Gigi Riccio. Mister Gattuso, come riferisce Massimo Ugolini, ha qualche problema familiare e preferisce non trattenersi davanti alle telecamere. Dice Riccio: “Avevamo messo la gara sui binari giusti, poi la rete di Quagliarella, ha sporcato tutto. Duelli fisici, palle sporche, noi abbiamo dovuto ricominciare a palleggiare, che è la cosa che sappiamo fare meglio. Sappiamo di avere della qualità e dobbiamo metterla sempre in campo, anche i ragazzi infortunati hanno fatto di tutto per esserci e rientrare il prima possibile. Demme l’abbiamo recuperato stamattina si può dire. Non parliamo di Champions, parliamo del Lecce…”