SERIE A – Sampdoria-Napoli 2-4, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli doveva dare risposte dopo il successo contro la Juventus, sul campo della Sampdoria degli ex Ranieri, Tonelli, Gabbiadini e Quagliarella. Gli azzurri partono forte con la rete di testa di Milik, perfetto nel battere Audero. I partenopei, dopo aver rischiato su un contropiede dei liguri raddoppia con Elmas che su assist di Di Lorenzo in spaccata batte il portiere di casa. La gara però si riaccende con la gemma di Quagliarella che al volo supera Meret. La partita cambia la Sampdoria sfiora il pari con il palo di Ramirez. Nella ripresa il Napoli sfiora la terza rete con Insigne che coglie il palo. La partita si rimette in parità con il rigore procurato da Quagliarella e trasformato da Gabbiadini. Nel finale però il carattere dei partenopei arrivano le reti di Demme e di Mertens che chiudono la partita. Un successo che fa avvicinare il Napoli alla zona Europa League, ora c’è il Lecce. Ecco le pagelle della sfida di Marassi.

Top

Di Lorenzo 6,5 – In una serata dove la difesa non è stata in alcuni momenti impeccabili, l’ex Empoli ha come sempre detto la sua. La sponda per la rete di Elmas e i duelli aerei vinti in area di rigore. Sempre più leader della difesa.

Elmas 6,5 – Il macedone era da tempo che cercava il gol, dopo quello “tolto” da Obiang contro il Sassuolo. Calciatore forte sul piano fisico e della tecnica, peccato che il giallo gli farà saltare la sfida contro il Lecce.

Lobotka 6,5 – L’ex Celta Vigo era il calciatore con maggiore curiosità, ma non ha subito l’emozione ed ha giocato con personalità. Cala leggermente nella ripresa, ma i segnali sono incoraggianti.

Demme 6,5 – Il tedesco ex Lipsia era all’inizio in panchina per la febbre, quindi non poteva dare il suo contributo. Poi entra per Lobotka e segna la rete che stronca la Sampdoria e ci mette la solita grinta, davvero unico.

Callejon 6,5 – Primo tempo dello spagnolo da incorniciare, suo il corner dove chiude in gol Elmas. Splendide sgroppate sulla fascia destra e le intense con Insigne funzionano sempre. Cala assieme alla squadra anche per stanchezza ma aiuta anche in difesa.

Milik 6,5 – Il polacco arriva all’ottavo centro stagionale, di testa su cross di Zielinski, poi cerca la doppietta con la giusta determinazione, sfortunato in una circostanza dove trova Audero. C’entra lui sulla quarta rete di Mertens.

Insigne 6,5 – Il primo tempo di Insigne, se si esclude un lanci per Callejon, non è stato dei migliori. Poi nella ripresa sale in cattedra e coglie il palo. Più determinato nel finale dove sul suo tiro nasce poi il gol di Demme.

Mertens 6,5 – Dopo quasi due mesi di stop per infortunio, il belga ritrova il campo e ci mette lo zampino. Splendida la rete da 35 metri che chiude la pratica. Quanto conta riaverlo in rosa.

Flop

Meret 5,5 – Nulla poteva fare sulle due reti della Sampdoria, magia di Quagliarella e il rigore lo aveva intuito, ma non dà l’impressione di essere sicuro con i piedi e su un’uscita in presa aerea. Deve ritrovare le vecchie certezze.

Manolas 5 – Il difensore greco questa sera ha sofferto la velocità di Gabbiadini e la forza di Quagliarella. Non sempre è impeccabile, poi sul rigore troppa fretta nel fallo da dietro sul ragazzo di Castellammare.

Hysaj 5,5 – Nel complesso la partita del terzino albanese non è stata negativa, ma sulla rete di Quagliarella scivola e si perde la marcatura. Per il resto non si ripete come contro la Juventus.

A cura di Alessandro Sacco