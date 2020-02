Il Napoli se vuole iniziare la rimonta europea deve sbancare Marassi

LA ZONA EUROPA

Vincere a Genova per rilanciarsi, per mettere l’Europa League a soli due punti e la Champions a nove, che pochi non sono ma nemmeno irrecuperabili. Dopo i blucerchiati, Insigne e compagni troveranno il Lecce al San Paolo mentre il Cagliari va a Genova, il Verona trova la Juve, l’Atalanta sarà a Firenze e la Roma incontra il Bologna. Poi lo scontro diretto tra Gasperini e Fonseca nel 24° turno, il Milan che affronterà il Torino e il Napoli atteso dal viaggio a Cagliari in una gara probabilmente fondamentale per l’equilibrio della zona europea. Al 25° turno è affidato il doppio scontro diretto Fiorentina-Milan e Verona-Cagliari mentre il Napoli sarà di scena a Brescia, poi gli azzurri accoglieranno il Torino in casa sperando di recuperare altri punti dal confronto tra Cagliari e Roma. Fonte: Il Mattino