Questa mattina a Coverciano si è svolta la cerimonia per la Panchina d’Oro che ha visto tra i premiati anche i tecnici delle squadre femminili. Per la serie A ha vinto l’allenatore dell’A.s. Roma Betty Bavagnoli, mentre per l’aver conquistato lo scorso anno la massima serie è stato premiato invece il tecnico dell’Empoli Ladies Alessandro Pistolesi.

La Redazione