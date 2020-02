Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 15 sfortunato contro la Roma”

NAPOLI-ROMA 0-0

NAPOLI – Iovino; D’Amora (65’ Romano), Di Lauro, Peluso, D’Avino, Mazzone (42’ Manzo), Vilardi (55’ Miele), Carbone (55’ Musto), Solmonte (65’ Tortora), Russo L. (C), Milo A disp. Pellino, Russo D., Manzo, Romano, Legnante, Musto, Miele, Cuciniello, Tortora All. Sorano

ROMA – Mengucci; Mulè, Rozzi, Morgantini (45’ Graziani), Ienco, Polletta, De Angelis (C), Tarantino, Marrazzotti, Bolzan A disp. Gentile, Cavacchioli, Cichella, Graziani, Pellegrino, Marcelli, Cipolletti All. Tranrivermis

Arbitro: Francesco Illiano di Napoli; Ass1: Antonio Cafisi di Nocera Inferiore; Ass2: Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata

Note: Ammonito: Ienco (R); Recupero: 2’ p.t.; 3’ s.t.

NAPOLI – Inizio di partita al “Complesso Kennedy” tra il Napoli e la Roma, valevole per il vertice, è molto combattuta a centrocampo. La prima occasione la creano i giallorossi con il numero 7 Polletta, parata in angolo Iovino. Ma sono gli azzurrini ad andare vicinissimi al vantaggio, tiro di Solmonte e palla che prende la traversa, a seguire il numero 9 va di rovesciata e sfera sul fondo. Dopo quest’azione i partenopei tengono più palla per cercare di scardinare il muro avversario. Inizio di ripresa dove la Roma va ad un passo dal vantaggio, attenta la difesa di Sorano, rispondono gli azzurrini sempre con Solmonte, Mengucci devia in corner. La partita resta equilibrata con gli ospiti che cercano la via della rete, ma trovano sulla loro strada una squadra ben organizzata. Al triplice fischio un punto per il Napoli che gli consente di essere alla pari del Frosinone primo in classifica. Domenica prossima trasferta a Perugia, decimo in classifica, occasione per restare primo in classifica.

Alessandro Sacco