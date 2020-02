Gattuso come Sarri, Benitez e Mazzari, ha rispolverato un vecchio concetto

Rino ha rispolverato il vecchio concetto dei titolarissimi: si, finora è andata esattamente così. L’unico vero ballottaggio, con oscillazioni continue, è stato quello tra i portieri: quattro presenze per Ospina, ritenuto più pronto per una questione di abilità nel palleggio, e altrettante per Meret. Porte scorrevoli, insomma, ma per il resto blindatura. Già, blindata è stata finora la posizione di Hysaj, con la valigia fino all’ultimo giorno del mercato estivo, utilizzato appena cinque volte nelle ventuno partite giocate con Ancelotti e ora in orbita. Ovvero: sette presenze in otto gare con Gattuso, di cui sei dal primo minuto. Letteralmente ripescato e ora importante: come ai tempi di Sarri. Rigenerato, invece, sembra il termine più adatto per affrontare il capitolo Insigne, capitano decisivo in coppa e in campionato e ora felice come un tempo nel gioco del calcio. Sì, Lorenzino ha ritrovato la gioia e insieme anche i gol.