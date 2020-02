“A Marassi col veleno dentro”, così la pensa Rino Gattuso

Ma in questo pazzo, pazzo mondo, nel quale il Napoli s’è avventurato attraverso discese ardite, sembra si possano sognare avvincenti risalite: l’Europa League, per cominciare, è a cinque punti, non certo oltre l’immaginazione, né prossima alla fantasia. «Però la Samp gioca bene, chiude i varchi, non subisce. Noi dobbiamo arrivare a Marassi con il veleno dentro ma qui già si respira un’aria nuova e una musica diversa. Io voglio semplicemente lo stesso Napoli che ha battuto la Lazio e la Juventus: una squadra che giochi con la testa, come ha fatto in queste due gare che possono rappresentare anche la svolta. Ma soltanto se diamo continuità ai nostri risultati e Marassi e la Sampdoria rappresentano un appuntamento persino decisivo per poter semmai immaginare un altro futuro».

La Redazione