[Grafico] Samp/Napoli, duo Gabbiadini-Quagliarella. Out Demme e Fabian Ruiz

Questa sera allo stadio “Marassi” di Genova, con fischio d’inizio alle ore 20,45, i padroni di casa della Sampdoria affronteranno il Napoli per la terza di ritorno. I liguri giocheranno con il 4-4-2, chiudere i varchi e giocare di rimessa con il duo Quagliarella-Gabbiadini là in avanti. Sugli esterni Ramirez e il polacco Linetty, mentre in difesa il terzo ex Tonelli con Colley. Gattuso invece molto probabilmente dovrà fare a meno di Demme, partito da solo a causa della febbre, con Lobotka pronto a fare il regista assieme ad Elmas e Zielinski. Dubbio in difesa con Hysaj e Maksimovic, favorito l’albanese sulla destra. Con un successo gli azzurri si avvicinerebbero alla zona Europa League, quindi sarà battaglia contro l’undici di Ranieri, ma servono punti.