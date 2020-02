Fabio Quagliarella: “La mia forza? Sono partito dalla C 2”

Capocannoniere nella serie A 2018-2019, in questo campionato le difficoltà della Sampdoria non lo hanno aiutato nella sua arte di bomber: cinque reti come bottino ma c’è tempo per conquistare la doppia cifra per la quarta stagione consecutiva. «Vincere la classifica dei cannonieri lo scorso anno, quando ne avevo 36, è stato un grande motivo di orgoglio davanti a CR7 e con tutti quei giovani che spingevano. Ovviamente il merito va anche ai miei compagni». E’ scattato subito il feeling con Claudio Ranieri («Fabio è uno di quelli che fa la differenza», dice spesso). Lui ringrazia e ogni tanto scherza come riporta il CdS: «Ci sottopone a sedute particolari. Sono lavori duri e io gli dico “mister, siamo quasi coetanei, perché mi fai fare queste cose?”. Lui mi risponde che “posso andare avanti così ancora 5 o 6 anni. Ho fatto la gavetta. Sono partito dalla C2, quella è la mia forza». Con quella tappa a Napoli (2009-2010) con 11 gol e un addio che mai avrebbe voluto pronunciare: ogni volta che incrocia lo sguardo con quella maglia non sarà la solita partita. 37 anni e non sentirli: «Programmi per il futuro? Cerco di togliermi più soddisfazioni possibili, il tempo stringe». Le leggende fanno così, vivono l’attimo fuggente: tutti in fila diventano una pagina di storia.

La Redazione