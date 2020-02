Serie A/ Juventus-Fiorentina 1-0 (1T): Juve in vantaggio grazie ad un rigore

Quest’oggi va in scena il match tra Juventus e Fiorentina valevole per la 22esima giornata di Serie A, ecco le azioni salienti: Nei primi minuti c‘è poco da dire perchè la partita si gioca a centrocampo con qualche iniziativa sporadica da parte dei bianconeri. Alla metà del primo tempo grande occasione per la viola, con Chiesa che di tacco, impegna Szczesny, che mette in angolo. Sul calcio d’angolo, palla allontanata dalla difesa, ma Pulgar con una grande conclusione sfiora il goal. Al 39esimo viene fischiato calcio di rigore a favore della Juve, per un fallo di mano dubbio di Pezzella, decisone confermata anche dopo check VAR. Dal dischetto Ronaldo non sbaglia. Dopo 2 minuti di recupero termina il primo tempo.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini

Marcatori: 39′ Rig. Cristiano Ronaldo (J)

Ammonizioni: 32′ Chiesa (F), 34′ Bonucci (J),