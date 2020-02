Ecco l’Insigne doc: vero, verace, concentrato, appassionato!

Insigne felice come in Nazionale: sì, Gattuso gli ha restituito la gioia del calcio e lui sta ricambiando a suon di giocate e anche di reti. Quattro, dicevamo, quelle collezionate nelle ultime quattro partite: doppietta di rigore con il Perugia e magia con la Lazio in Coppa Italia, e poi apoteosi in bianco e nero. L’unica macchia del ciclo? E’ Viola, cioè la sfida con la Fiorentina: una sconfitta senza appello e senza acuti che, se vogliamo, ha avuto sulla squadra l’effetto di un elettroshock. Una bella sveglia, altro che storie: per tutti, Insigne compreso. Sia chiaro: i primi segnali di rinascita, in realtà, Lorenzino li aveva già dati con l’Inter e soprattutto con la Lazio in campionato, secondo il CdS, ma il modo in cui è riuscito a prendere per mano il gruppo nelle ultime uscite è stato da vero capitano. Decisivo, capitano.

La Redazione