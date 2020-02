NAPOLI-ROMA UNDER 16- Ecco le scelte ufficiali dei due coach

Napoli-Roma (Under 16): tra pochi minuti in campo al centro sportivo “Kennedy” gli azzurrini, secondi in classifica, contro la capolista Roma.

Una sfida a due per decidere le sorti del girone C del campionato Under 16 A e B, quella che sta per iniziare è forse l’ultima possibilità per il Napoli di mister Giuseppe Bevilacqua di riaprire il discorso “primo posto” al cospetto della capolista Roma che con mister Aniello Parisi è reduce da una striscia aperta di undici successi consecutivi.

Ecco le formazioni ufficiali del big-match:

Marco Lepore