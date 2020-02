Gattuso è entrato nella testa di tutti gli azzurri. Lo spiega Hysaj

Hysaj è carico, rivela cosa non andava e come Gattuso è riuscito ad entrare nella testa di ognuno. Anche nella sua: «Prima di Gattuso sono successi tanti problemi nello spogliatoio, fuori, coi tifosi. Un casino inutile – le sue parole a Sky Sport – che ci ha fatto perdere tempo e mentalità nel cercare di essere sempre pronti». La svolta con la staffetta in panchina dopo la vittoria sul Genk in Champions: via Ancelotti e dentro Gattuso, inizialmente qualche passo falso e poi la doppietta Lazio-Juve, al San Paolo, come indizio di rinascita. «Con Gattuso è cambiato il modo di allenarsi. Da noi vuole sempre il 100% e glielo stiamo dando. In allenamento non c’è tempo per ridere o scherzare ma solo per lavorare a mille. La risposta deve arrivare dal campo, vogliamo sempre tornare a casa coi tre punti, ne servono tanti per recuperare terreno. In passato lo facevamo e dobbiamo tornare a farlo». Fonte: CdS