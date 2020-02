SERIE A FEMMINILE – Vittoria nel finale per l’A.s. Roma, il Milan vince il derby

Questa per la serie A femminile era la domenica del derby di Milano dove l’A.c. Milan vince di rimonta contro l’Inter. Le nerazzurre passano in vantaggio con Bartonova, ma le rossonere ribaltano il punteggio con Thorvaldsdottir B. e nel finale decide il capitano Giacinti. Nell’altra sfida l’A.s. Roma vince nei minuti conclusivi contro un coriaceo Empoli Ladies. Per le giallorosse la doppietta di Thomas, pari momentaneo delle toscane con Varriale.

Empoli Ladies-Roma 1-2

A.c. Milan-Inter 2-1

La Redazione