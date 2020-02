SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Vittoria per l’Under 17 di Passariello

Vittoria di misura sudata per i nostri Under 17 allenati da Mister Passariello che espugnano la casa della Fenix Virtus Arzano per 2-1, nella gara valevole per la 17ª Giornata del Campionato Regionale. Tre punti faticati ma meritati per i biancoazzurri che difendono il loro terzo posto con il sesto risultato utile consecutivo e allungando momentaneamente sulle inseguitrici, in attesa della disputa di queste ultime. Primo tempo iniziato in maniera propositiva, attaccando e trovando il momentaneo 1-0 con la rete del centrocampista Sermiento, bravo a rispondere presente all’appuntamento con il gol, ricevendo da Piccirillo dopo la punizione di Amato e su questo risultato si chiude la prima parte di gara con il vantaggio minimo. La ripresa potrebbe essere gestita agevolmente, ma l’arbitro concede un calcio di rigore dubbio e permette ai padroni di casa di riequilibrare la partita. Da qui esce il carattere dei nostri, il loro punto di forza che gli permette di non abbattersi e non perdere per mano le redini del gioco, continuando ad attaccare e guadagnarsi, a loro volta, il secondo rigore della partita su azione personale di Simiola e con la sua firma del 2-1 sul pallone insaccato in fondo la rete. Anche questa volta, la forza del gruppo di Mister Passariello ha portato i tre punti in classifica.

Vittoria in rimonta di carattere per i nostri Under 15 allenati da Mister Passariello che battono l’Albanova per 2-1, nella gara valevole per la 14ª Giornata del Campionato Regionale. Partita emozionante e combattuta dalle due compagini, ravvicinate in classifica e dopo questo risultato a pari punti, tenendo sempre sul filo del rasoio i presenti e con i padroni di casa assoluti protagonisti in una ripresa avvincente. Infatti dopo una prima parte di gara sofferta da ambedue le squadre, è il secondo tempo nel quale si raccoglie tutta l’emozione della sfida. A spezzare l’equilibrio del punteggio sono gli ospiti con un calcio di rigore, ma sarà proprio un altro penalty, questa volta assegnato ai nostri su iniziativa di Pazzi, a caratterizzare la rimonta biancoazzurra con il pareggio di Aversa che trova la prima rete stagionale dopo un lungo stop per infortunio. Il pareggio dà ulteriore orgoglio e foga agonistica all’Internapoli, galvanizzato dall’immediata reazione e attacca senza sosta, trovando la giusta rete della vittoria con il proprio 2006 Priore che riceve su lancio da centrocampo e con un pregevole pallonetto supera il portiere avversario. Tanto carattere per i nostri Under 15, assoluti padroni del loro destino e senza abbattersi al primo ostacolo con il gol avversario, capaci tirare fuori animo e cuore fino a prendersi il giusto premio sul campo con i tre punti. La corsa per le posizioni alte è quanto mai aperta e i nostri biancoazzurri rimangono ben coinvolti, ma solo con tanta lavoro, crescita e tanto sudore.

Pareggio combattuto per i nostri Under 18 allenati da Mister Nugnes che non riescono ad andare oltre l’1-1 contro il Materdei, nella gara valevole per la 13ª Giornata del Campionato Regionale. Partita non semplice per i nostri biancoazzurri contro un avversario coriaceo, ma bravi a farsi rispettare tra le proprie mura con carattere e decisione. Inizio in salita per i nostri che subiscono il gol avversario su rigore, senza però abbattersi e cercare la via della rete, trovata con la deviazione di testa di Antinori, bravo a intercettare il pallone e infilare il portiere avversario. Si conclude il girone di andata per i nostri Under 18, i quali proveranno a strappare un posto nella zona intermedia della classifica dopo una prima parte di campionato buona.

