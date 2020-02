Lobotka, Demme e Politano: ecco cosa ne pensa Hysaj

Il Napoli ha cambiato pelle anche grazie ai nuovi acquisti: «Lobotka e Demme sono fortissimi – ammette Hysaj -, entrambi hanno qualità e sostanza e ci daranno una grossa mano. Parliamo di due centrocampisti bravi a coprire il campo. Ci servivano giocatori come loro». Ma è arrivato anche Politano, dall’Inter, un esterno di gamba, fantasioso, pronto a mettersi a disposizione dei nuovi compagni sulla destra: «Anche lui è un grande giocatore, gli servirà tempo per ambientarsi al meglio ma sarà importante e ci darà una grossa mano». Kumbulla piace per l’estate: «Deve crescere, ha bisogno di fiducia, ma è molto forte. Se resta coi piedi per terra avrà un grande futuro». Fonte: CdS