Piccinini: “La Juve non mandi Nedved per fare la morale agli altri…”

Il giornalista Sandro Piccinini ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Juventus-Fiorentina, tramite il proprio profilo Twitter, a proposito del battibecco tra Commisso e Nedved: “Non devo rispondere a Commisso, lo rispetto. Ma si dice troppo che la Juve non vince con merito. Siamo stufi. Abbiamo vinto meritatamente, smettiamola di tirare in mezzo gli arbitri. Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri“.

Maurizio Pistocchi ha poi commentato il tweet di Piccinini: “Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io….e sai bene come è andata a finire”.