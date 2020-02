Il fallimento del Perugia di Gaucci e la fuga a Santo Domingo

COSTRETTO ALLA FUGA

Il Perugia arrivò al tramonto, così come le sue risorse finanziarie. L’intreccio calcio-politica non funzionava più, il fallimento della società umbra fu una mazzata: Gaucci venne inquisito con i figli Riccardo e Alessandro, con l’accusa di plusvalenze false e distrazioni di fondi. Per i due eredi scattarono le manette, lui invece scappò a Santo Domingo per rimettere piede in Italia solo tre anni dopo, grazie al patteggiamento a tre anni di reclusione, pena coperta dall’indulto. Sposa la 27enne Jaira e spende tra sole e mare gli ultimi anni. «Quello che mi interessa, cioè il calcio, lo posso seguire tranquillamente dai Caraibi»: infatti è finita proprio così. Fonte: Il Mattino