Callejon dopo 7 anni bellissimi in maglia azzurra, la Spagna chiama…

VIVA LA SPAGNA

Diversa, invece, la situazione per Callejon. Perché Josè sembra aver già deciso per il suo futuro. Chiusa la lunga e bella parentesi di 7 stagioni con la maglia del Napoli, tornerà in Spagna. Sulle sue tracce, infatti, ci sono gli occhi del Valencia, meta che non gli dispiacerebbe affatto perché gli consentirebbe di ritrovare il campionato dal quale è esploso. Difficile, allora che si possa sbloccare qualcosa sul fronte rinnovo, tanto più che nelle ultime settimane non ci sono stati contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza azzurra.

In tal senso le scelte di mercato del Napoli sono state chiare, visto che sono stati presi due esterni puri come Lozano e Politano, entrambi capaci di giocare a destra e per tanto di rimpiazzare la partenza in estate di Callejon. Dal punto di vista tattico sono giocatori diversi, perché non hanno le stesse letture e la stessa esperienza internazionale dello spagnolo, ma allo stesso tempo rappresentano delle validissime alternative anche per abbassare l’età media degli azzurri. Anche in ottica futura ci si potrebbe aspettare qualche panchina in più per Callejon da qui alla fine, con Lozano e Politano destinati a guadagnare spazio nelle gerarchie di Gattuso. Fonte: Il Mattino