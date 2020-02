Serie A: Udinese-Inter 0-2: Lukaku trascina i nerazzurri

Domenica 2 febbraio ore 20:45

Udinese-Inter 0-2 Lukaku (I) 64′ rig. 71′

UDINESE (3-5-2): Musso, Beçao, De Maio, Nuytinck (Jajalo 72′), Stryger-Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (teodorczyk 83′), Sema (Zeegelaar 72′), Okaka, Lasagna. A disposizione: Perisan, Nicolas, Zeegelaar, Ter Avest, Troost-Ekong, Walace, Jajalo, Nestorovski, Teodorczyk. Allenatore: Gotti.

INTER (3-5-2): Padelli, Skirniar, De Vrij, Bastoni, Moses (D’Ambrosio 83′), Vecino, Barella, Eriksen (Brozovic 58′), Young, Esposito (Sanchez 59′), Lukaku. A disposizione: Handanovic, Stankovic, Biraghi, Godìn, D’Ambrosio, Ranocchia, Asamoah, Candreva, Brozovic, Agoume, Sanchez. Allenatore: Conte.

Arbitro: Di Bello.

Ammoniti: Barella (I) 11′, Stryger-Larsen (U) 17′, Bastoni (I) 49′, Lasagna (U) 87′.

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 3′.

Primo tempo. Passano appena 28 secondi ed Esposito lascia partire un missile da fuori che Musso respinge in corner, al 7′ Eriksen cerca il sinistro a incrociare ma il portiere di casa blocca la sfera. Passano 3 minuti e De Paul incrocia col destro ma Padelli devia sopra la traversa, al 16′ Fofana controlla da posizione decentrata e calcia sull’esterno della rete. Dopo un avvio molto intenso entrambe le squadre abbassano l’intensità senza creare particolari pericoli, al 34′ sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Esposito che all’altezza del dischetto spreca tutto calciando alle stelle. Al 38′ Padelli sbaglia l’uscita e la sfera arriva a Stryger-Larsena che calcia a botta sicura ma Young si oppone col corpo, nel finale di tempo De Paul parte in contropiede ma il suo tiro dal limite viene ribattuto così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa Young cerca il tiro da fori impegnando Musso ma sulla ribattuta Esposito si divora il vantaggio calciando debolmente tra le braccia del portiere di casa. Al 60′ De Paul aggancia in area e carica il destro ma calcia scivolando così l’Inter scampa il pericolo. Passano 4 minuti e i nerazzurri sbloccano il punteggio con una rasoiata mancina di Romelu Lukaku. Al 69′ prima Lukaku cerca la doppietta trovando la pronta risposta di Musso e poi Vecino in semirovesciata sfiora il palo. Passa un minuto e Alexis Sanchez supera con uno scatto fulmineo il diretto marcatore e poi viene atterrato da Musso in area guadagnandosi un calcio di rigore, dal dischetto prende la rincorsa Lukaku che sigla la doppietta personale spiazzando il portiere avversario. Nel finale l’Udinese non riesce a riaprire le sorti dell’incontro così al triplice fischio Conte torna a -3 dalla Juve capolista.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Juventus 54-Inter 51-Lazio 49*-Atalanta 39-Roma 39-Cagliari 32-Parma 32-Milan 32-Verona 30*-Bologna 30-Napoli 27-Torino 27-Sassuolo 26-Fiorentina 25-Udinese 24-Sampdoria 20-Lecce 19-Genoa 16-SPAL 15-Brescia 15

*Una gara da recuperare il 5 febbraio alle 20:45