Il Roma – A. Sacco: “Il Napoli Primavera di Angelini fa un passo indietro contro il Bologna”

NAPOLI –BOLOGNA 0-1

NAPOLI – Idasiak; Zanoli, Costanzo, Ceparano (81’ Sami), Manzi, Senese, Vrikkis (74’ Marrazzo), Zanon (81’ Sgarbi), Vianni, Zedadka, Palmieri A disp. Daniele, D’Onofrio, Potenza, Marrazzo, Sami, Virgilio, D’Amato, Labriola, Vrakas, Cavallo, Cioffi, Sgarbi All. Angelini

BOLOGNA – Molla; Longhi, Bonini, Azza, Portanova, Saputo, James (73’ Di Dio), Russo (46’ Grieco), Cangiano (87’ Acampora), Stanzani (67’ Baldursson), Juwara (87’ Rabbi) A disp. Marconi, Acampora, Agyemang, Boriani, Di Dio, Baldursson, Grieco, Pagliuca, Rabbi, Farinelli, Khalioti All. Troise

Arbitro: Ermes Cavaliere da Paola; Ass1: Giulia Tempestelli di Roma 2; Ass2: Mattia Bartolomucci di Ciampino

Marcatori: 69’ James (B)

Note: Ammonito: Bonini (B), Sgarbi (N); Espulso: Manzi (N); Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.

NAPOLI – Inizio di partita allo stadio “P. Ianniello” di Frattamaggiore all’insegna dell’equilibrio, primi minuti a favore del Bologna che cerca di sorprendere il Napoli. Poi gli azzurrini hanno l’occasione con Zanon, Molla respinge con i piedi. I felsinei rispondono con Cangiano, deviazione decisiva del difensore di casa. Ospiti che spingono, testa di Saputo, per poco manca il bersaglio. I partenopei replicano con Palmieri, diagonale che termina a lato. Match che ha equilibrio, le due squadre cercano la via della rete, ma manca la precisione o l’ultimo passaggio. Termina il primo tempo, sfida che ha visto due squadre ben messe in campo, ma poche occasioni da gol. Inizio di ripresa ci prova il Bologna dove impegna Idasiak in due tempi su punizione con Mazzi. Gli azzurrini hanno l’occasione con la punizione a due in area, ma non viene sfruttata a dovere dalla squadra di Angelini. I felsinei vanno vicini al vantaggio con la sgroppata di Juwara, salva in extremis Manzi in corner. Il Bologna è più voglioso e passa in vantaggio con James che piazza la palla sotto l’incrocio su assist di Juwara. I partenopei restano in dieci per somma di ammonizioni del difensore centrale Manzi. L’uomo in più è un’arma a favore dei rossoblu che sfiorano il raddoppio con Baldursson, salva in extremis da Idasiak in angolo. Il portiere polacco è strepitoso dopo pochi minuti si Juwara, devia la sua conclusione sulla traversa, poi salva la difesa partenopea su Cangiano. La partita ora è a senso unico, gli ospiti cercano la seconda rete, sempre con Juwara, ma Idasiak salva tutto. Il Napoli, dopo aver rischiato ancora con Cangiano, va vicino al pareggio con Palmieri, salva con i piedi Molla. Il match termina con la sconfitta per gli azzurrini che alla lunga perdono il duello a centrocampo e l’uomo in meno è stato determinante. Sabato prossimo per i partenopei trasferta a Milano contro l’Inter.

PARTITE PRIMAVERA 1

Roma-Torino 1-2

Napoli-Bologna 0-1

Fiorentina-Inter 1-2

Pescara-Lazio 2-4

Juventus-Atalanta 2-1

Cagliari-Empoli domenica ore 10,00

Sassuolo-Genoa domenica ore 17,00

Sampdoria-Chievo Verona lunedì ore 14,30

Classifica Primavera 1 – Atalanta 42, Cagliari 35, Inter 31, Juventus 30, Roma 27, Genoa 24, Empoli e Sampdoria 23, Torino 21, Sassuolo e Lazio 20, Bologna 19, Fiorentina 18, Pescara 15, Napoli 12, Chievo Verona 11,

Alessandro Sacco