[Grafico] Sampdoria/Napoli, liguri prudenti, out Fabian Ruiz e ballottaggio in difesa

Per Gennaro Gattuso arrivano buone notizie, ma anche una negativa dall’infermeria. Per la sfida di domani sera a Marassi, sono pronti per tornare nella lista dei convocati Koulibaly e Mertens, ma non ci sarà a causa dell’influenza Fabian Ruiz. Al posto dello spagnolo, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà Lobotka, vista l’assenza anche di Allan. In attacco confermato il tridente Callejon, Milik e Insigne. Per i liguri invece squadra più prudente per concedere meno spazi e giocare di rimessa con gli ex Quagliarella e Gabbiadini, mentre in difesa Tonelli al fianco di Colley.

La Redazione