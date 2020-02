SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Pari interno per l’Under 16 Genfra

Pareggio a reti bianche per i nostri Under 16 GENFRA allenati da Mister Carducci che non riescono a superare la Caserta Academy, nella gara valevole per la 12ª Giornata del Campionato Regionale. Un punto contro la seconda della classe non semplice da conquistare, ma da tenersi stretto dopo una partita avvincente e difficile da affrontare contro un avversario attrezzato, ben coinvolto nelle lotte per le posizioni alte della classifica. Bravi i nostri ragazzi a non tirarsi indietro e ad accettare la sfida, sfiorando un colpaccio che avrebbe ulteriormente valorizzato il lavoro svolto in questa settimana di preparazione intensa. Continua la corsa della squadra allenata da Mister Carducci per la metà della classifica, alla portata e porto non difficile da approdare.

La Redazione