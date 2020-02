Sarri e i veleni del tifo juventino «Ho il diritto di amare il Napoli»

Il “toscano”: «Mi sembra strano strumentalizzare una frase ovvia. È chiaro che uno rimanga affezionato a un gruppo che mi ha permesso di arrivare al Chelsea e alla Juve, la società più importante d’Italia». Maurizio Sarri respinge le critiche per essersi detto «contento per i ragazzi a cui sono affezionato», dopo la vittoria del Napoli sulla sua Juventus una settimana fa al San Paolo. «Alla Juve perdere una partita è pesante, perderla giocando male ancora di più. Il tifoso juventino si conquista coi risultati. È giusto che i tifosi siano arrabbiati».

