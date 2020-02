Serie A/ Sassuolo-Roma 4-2: La Roma ci prova, ma il Sassuolo tiene botta!

Dopo un primo tempo dominato dagli uomini di De Zerbi, il secondo tempo inizia con una doppia conclusione di Dzeko, una alta e una bloccata da Consigli. Roma decisamente in palla, infatti sfiora il goal, con un tentativo ravvicinato di Dzeko e poi dopo 20 secondi, lo stesso bosniaco , su assist di Pellegrini, trova il goal con un colpo di testa. Poco dopo occasionissima Roma, con Cristante che da dentro l’area lascia partire un bolide centrale che Consigli devia e poi sulla palla arriva Dzeko che spara alto. Al 63esimo, Spinazzola tenta il tiro a giro che termina di poco largo. Al 65esimo debutto per Carles Perez che sostituisce Under. Al 68esimo, Pellegrini fa un fallo tattico, ma era già ammonito e vien e espulso. Poco dopo Berardi prova il tiro, che viene bloccato. Al 71esimo fallo di mano di Boga in area, dunque calcio dirigore; dal dischetto Veretout non sbaglia. Passano solo 2 minuti e Boga dopo uno scatto da centometrista, rientra sul destro e con un tiro a giro trafigge Pau Lopez. All’ 81esimo esordio anche per Villar. Doppia occasione Roma, nei minuti finali, prima con Mancini di testa e poi Dzeko con un tiro, entrambi hanno lo stesso esito, la sfera termina fuori. Dopo 4 minuti di recupero termina il match; grande vittoria del Sassuolo che conquista 3 punti importanti per guardare anche l’Europa. Brutta battuta d’arresto per la Roma che ora rischia di essere scavalcata dall’Atalanta.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi ( 87′ Magnani ), Djuricic, Boga ( 82′ Magnanelli ); Caputo ( 75′ Defrel ). All.: De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon ( 46′ Bruno Peres ), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout ( 81′ Villar ), Cristante; Under ( 65′ Carles Perez ), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Marcatori: 7′ Caputo (S), 16′ Caputo (S), 26′ Djuricic (S), 54′ Dzeko (R), 72′ Veretout (R), 74′ Boga (S)

Ammonizioni: 24′ Cristante (R), 29′ Santon (R), 34′ Obiang (S), 44′ Pellegrini (R), 62′ Kluivert (R), 64′ Spinazzola (R), 83′ Mancini (R)

Espulsioni: 68′ Pellegrini (R)