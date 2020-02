Mannini: “La squadra non supporta Quagliarella, fare gol è il suo mestiere”

L’ex Sampdoria, Moreno Mannini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show:“Abbiamo avuto 5-6 anni in cui a livello individuale eravamo fortissimi. Abbiamo raggiunto obiettivi importanti con un grandissimo presidente ed un grande gruppo. L’attaccamento alla maglia che c’era una volta, non esiste più. Quagliarella? Fabio ha fatto bellissimi gol in carriera, è il suo mestiere e lo fa benissimo. Può avere momenti migliori, altri meno e la squadra non lo supporta adeguatamente. Sampdoria-Napoli? Entrambe ricoprono un posto in classifica non veritiero, spero vinca la Sampdoria“.