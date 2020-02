Liga: Il Real Madrid vince il derby rimanendo in vetta

Sabato 1 febbraio ore 13:00

Granada-Espanyol 2-1 De Tomas (E) rig. 27′, Machis (G) 38′, Fernandez (G) 46′

Ore 16:00

Real Madrid-Atletico Madrid 1-0 Benzema (R) 56′

Ore 18:30

Mallorca-Valladolid 0-1 Unal (V) 56′

Ore 21:00

Valencia-Celta Vigo 1-0 Soler (V) 78′

Granada-Espanyol. Dopo una iniziale fase di studio la squadra ospite prova a prendere le redini del gioco e al 25′ si guadagna un penalty, dal dischetto prende la rincorsa De Tomas che con una precisa rasoiata sigla l’1-0. La reazione dei padroni di casa arriva in chiusura di tempo col pareggio ci Machis che solo davanti al portiere non perdona così al duplice fischio si va a riposo in parità. Nei secondi 45 minuti il Granada ribalta la sfida col missile di Carlos Fernandez che si insacca sotto al sette per il 2-1, al 63′ De Tomas cerca la doppietta con un colpo di testa nell’area piccola che si schianta sul palo. Nel finale di tempo non arriva il pareggio dell’Espanyol così il Granada conquista i 3 punti.

Real Madrid-Atletico Madrid. Il primo pericolo arriva al 10′ col tentativo di Carvajal respinto in angolo dall’ottimo intervento di Oblak. Al 18′ Vitolo si presenta in area e a colpo sicuro calcia ma Courtois si dimostra provvidenziale. Al 24′ Correa aggancia la sfera in area e calcia di prima intenzione centrando il palo, nel finale di tempo il derby non si sblocca così si va a riposo fermi sullo 0-0. Nella ripresa Karim Benzema sblocca il match con un facile tocco sotto misura sfruttando l’assist di Mendy, i colchonerso provano a reagire al 72′ col missile al volo dal limite di Thomas Partey alto di poco. Nel finale la squadra del Cholo non riesce a reagire così al triplice fischio Zidane conquista la vittoria.

Mallorca-Valladolid. La prima occasione arriva all’8′ col colpo di testa di Unal a lato di pochissimo. Col passare dei minuti i padroni di casa cercano la reazione con Daniel Rodriguez che si insacca in rete ma l’arbitro annulla per offside. Nel finale di tempo Sevilla cerca il tiro a giro dal limite ma Masip in volo respinge la sfera chiudendo la prima frazione sullo 0-0. Nel secondo tempo Unal sblocca il punteggio con una precisa incornata a fil id palo. All’80’ Kubo cerca il pareggio con una sassata dal limite che sfiora il palo così la contesa termina con la vittoria ospite.

Valencia-Celta Vigo. La prima opportunità arriva al 13′ col tiro a giro da fuori di Iago Aspas a lato di pochissimo. Al 22′ Florenzi si libera al tiro da fuori e calcia costringendo Ruben Blanco alla respinta in volo. La gara è molto equilibrata con entrambe le formazioni poco pericolose in avanti. Nel finale di tempo il match non si sblocca così si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa Aspas supera due avversari con una splendida giocata e arrivato davanti al portiere calcia ma Domenech compie un intervento provvidenziale, al 75′ Gabriel Fernandez aggancia in area e calcia a fil di palo ma il portiere di casa salva tutto in volo. Nel finale di gara Soler sblocca il punteggio con un tiro di prima intenzione che non lascia scampo a Blanco dopo la sponda aerea di Rodrigo chiudendo la contesa con la vittoria dei valenciani.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Real Madrid 49-Barcellona 43-Siviglia 38-Valencia 37-Getafe 36-Atletico Madrid 36-Real Sociedad 34-Villarreal 31-Athletic Bilbao 31-Granada 30-Osasuna 28-Betis 27-Levante 26-Valladolid 25-Alavés 23-Eibar 23-Mallorca 18–Celta Vigo 17-Leganés 15-Espanyol 15