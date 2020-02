L’emergenza azzurra è finita: Mertens torna a disposizione

L’ATTACCO

Il ritorno di Mertens in attacco sarà molto importante. Il belga per caratteristiche potrà dare più soluzioni offensive al tecnico azzurro. Dries può giocare sia da prima punta che da esterno, attacca la profondità ed è rapidissimo in dribbling nell’uno contro uno. Un attaccante diverso rispetto a Milik che potrà essere alternato oppure schierato insieme al polacco a seconda del tipo di partita e degli avversari.

Fondamentale ovviamente è la condizione e visto che Mertens ha cominciato solo questa settimana il lavoro sul campo è prevedibile che contro la Sampdoria andrà in panchina per essere poi eventualmente lanciato nella mischia a partita in corso. L’ex attaccante del Psv ha giocato l’ultima partita a Reggio Emilia contro il Sassuolo e poi è stato costretto a fermarsi per problemi agli adduttori.

Al ritorno in campo sarà motivatissimo per provare a battere il record di Hamsik del bomber di tutti i tempi in maglia azzurra. E con la Samp sarà molto probabilmente a disposizione anche Politano, l’esterno offensivo acquistato dall’Inter che però anche ieri ha svolto lavoro personalizzato in trasferta per i postumi influenzali. Fonte: Il Mattino