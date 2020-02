Serie A 22° giornata,Bologna-Brescia:Rossoblu rimontano nel finale!

Serie A 22° giornata,Bologna-Brescia:

Parte bene il Bologna che si rende pericoloso in due occasioni,prima con Orsolini e dopo con Soriano.Entrambi provano la conclusione ma la difesa ed il portiere riescono a neutralizzare.Ci prova anche Barrow per i rossoblu il quale ci prova dal limite ma la palla esce a largo.Ma è il Brescia a passare in vantaggio su rigore trasformato da Torregrossa.I padroni di casa pero’ non accusano il colpo e trovano pochi minuti dopo il pari con Orsolini.L’attaccante bolognese riceve palla da Mbaye e insacca la palla all’angolino sulla sinistra.Nel finale di primo tempo ancora Bologna in avanti ,stavolta tenta la conclusione Palacio ma la palla va fuori.Nella ripresa sempre padroni di casa pericolosi. Barrow servito in area mira all’angolino ma il portiere avversario con un grande intervento gli nega il gol.Ancora Joronen protagonista.Il numero uno bresciano respinge il colpo di testa di Soriano indirizzato all’angolino.Gli uomini di Mihajlovic sono all’assalto per trovare il gol del vantaggio ,stavolta è la traversa a negare il gol ad Olsen.Ma nel finale arriva il tento cercato gol del 2-1.La firma è di Bani che riceve la palla in area e di piatto la manda in rete.Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio.